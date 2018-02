Twee mannen opgepakt voor vechtpartij in grillroom Emmen

EMMEN - De politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote vechtpartij eind januari bij grillroom Jaffa in Emmen.

Een van hen is een man van 23 uit Emmen, hij zit nog vast. De andere verdachte is een 20-jarige man, ook uit Emmen. Hij mocht na zijn aanhouding naar huis.Agenten hebben ook nog een 18-jarige Emmenaar en een 32-jarige man uit Schoonebeek verhoord, maar zij konden na het verhoor weer naar huis. De politie is nog steeds bezig met het onderzoek en sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen worden gedaan.Bij de vechtpartij in de nacht van vrijdag 26 januari liep een van de slachtoffers een slagaderlijke bloeding op. De gemeente Emmen besloot naar aanleiding van de vechtpartij dat Jaffa vier weken lang om tien uur 's avonds dicht moet.