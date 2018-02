Deel dit artikel:











Theaterstuk over verzet en onderduiken bij Kamp Westerbork Bij Kamp Westerbork komt ook dit jaar een theatervoorstelling (foto:RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

WESTERBORK - Ook dit jaar komt er een theaterstuk bij Kamp Westerbork rond Dodenherdenking. Het thema is 'verzet en onderduik'.

Het stuk is een initiatief van Theater na de Dam. "In twaalf dagen werken jongeren, die meespelen in het stuk, naar het theaterstuk toe", vertelt regisseur Mariëtte Berbé. "Zij gaan onder meer in gesprek met ouderen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. En dat binnen het thematische kader van onderduik en verzet. Op basis van dat materiaal gaan we een voorstelling maken."



De voorstellingen vinden plaats na de herdenkingsdag op 4 mei, en 5 en 6 mei. Voor de optredens zoekt de organisatie nog acteurs tussen de 12 en 25 jaar.



Voorwaarde is dat de jongeren uit Drenthe komen of in de omgeving zijn opgegroeid. "Dat is omdat we de lokale verbondenheid heel belangrijk vinden. Ervaring is trouwens niet nodig. Het belangrijkste is dat de jongeren met de ouderen in contact komen. Die verhalen gebruiken we als bronmateriaal."



Jongeren die zich op willen geven, kunnen dit doen via de info@kampwesterbrok of via Facebook.