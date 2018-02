Deel dit artikel:











Opleidingstraject deskundig asbestsaneerder

Er is een grote vraag naar goede medewerkers in de asbestbranche, en die vraag blijft.

Bedrijven hebben onvoldoende direct inzetbare en goed gekwalificeerde medewerkers om hun vacatures in te vullen. Daarom start UWV samen met een werkgever in de regio Drenthe een werkgelegenheidsproject voor deskundig Asbestsaneerder. Iets voor jou misschien?



Het project duurt 3 maanden dat uit diverse cursussen bestaat waarin je de vereiste diploma’s/certificaten behaalt en in de praktijk ervaring opdoet binnen de functie. Als de opleiding en stage met goed gevolg zijn afgerond krijg je een arbeidscontract aangeboden! Heb je gedurende het project een WW/WWB uitkering? Dan is het scholingstraject inclusief stage met behoud van uitkering en zonder sollicitatieplicht.



Werkzaamheden:

• Slopen, verwijderen en afvoeren van asbest met behulp van diverse gereedschappen.

• Op projectlocaties werken, vooral in teamverband en later mogelijk zelfstandig.

• Volgens protocollen en procedures werken met vereiste beschermingsmiddelen.

• Bouwen/plaatsen van luchtdicht afgesloten ruimten, machines, apparatuur, stellages en constructies.

• Op hoogte (plafonds, gevels en daken) en in (beperkte) ruimtes werken



Eisen:

• Kunnen werken in asbestpak met volgelaatsmasker.

• Veilig werken volgens protocollen en procedures.

• In bezit van rijbewijs B en vervoer.

• Enthousiast en gemotiveerd.

• Teamwerker.

• Flexibel met betrekking tot werk- en reistijden.

• Minimaal VMBO niveau bij voorkeur richting bouw.

• Geen fysieke klachten.

• Geen hoogtevrees.



Geïnteresseerd?

Stuur een e-mail met motivatie en je CV naar WerkgeversServicepunt-Drenthe@uwv.nl. Voorafgaand aan het traject selectiegesprek en een medische keuring.



Vacaturenummer: 550018