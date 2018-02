PVV Emmen wil einde aan 'gesmijt met belastinggeld'

EMMEN - De PVV in Emmen wil een einde maken aan wat de partij het 'gesmijt met belastinggeld' noemt door de bestuurlijke elite.

De partij doelt daarbij op Wildlands, windturbines en multicultureel geknuffel. Dat staat te lezen in het verkiezingsprogramma van de partij, die met zeven kandidaten gaat meedoen aan de verkiezingen., zo heet het programma, dat uit 15 pagina's bestaat. "De belangrijkste thema's zijn de buitendorpen, windmolens, veiligheid, zorg en werkgelegenheid", zegt lijsttrekker Tom Kuilder. De PVV noemt Emmen een prachtige gemeente, maar vindt dat de bestuurlijke elite een aantal problemen te lang heeft genegeerd. "Ze waren vooral bezig met het bouwen van luchtkastelen en geldverslindende prestigeprojecten."De PVV in Emmen is van mening dat de buitendorpen door de investeringen in de stad zijn achtergesteld. De partij wil het beschikbare budget gelijkmatiger verdelen. Ook moet er flink geïnvesteerd worden in de infrastructuur van de buitendorpen, zo staat in het verkiezingsprogramma. Verder wil de PVV dat de aanrijtijden van de hulpdiensten aanzienlijk naar beneden gaan. Een delegatie van de partij sprak daar gisteren met de politie over.De PVV pleit voor verdubbeling van de N862, dat is de weg tussen Emmen en Klazienaveen. Ook Wakker Emmen maakte zich daar eerder al sterk voor. De PVV vindt ook dat de hele N34 tussen Emmen en De Punt verdubbeld zou moeten worden. De N34 is trouwens een provinciale weg.Andere opvallende programmapunten van de PVV: Werkloze jongeren inzetten bij vrijwilligersorganisaties. Wie een kans op werk afslaat, krijgt geen uitkering. Parkeertarieven drastisch omlaag en buiten het centrum van Emmen blijvend gratis parkeren. Geen windmolens. Geen extra moskee. Geen halalvoedsel in scholen of instellingen die gemeentelijke subsidie krijgen.Op het gebied van bestrijding van criminaliteit wil de PVV in Emmen dat plegers van misdrijven met naam en toenaam op een speciale website worden gezet. Hardleerse overlastgevers en asociale gezinnen zouden in containerwoningen buiten de woonwijken moeten worden ondergebracht, zo bepleit de partij.De partij liet eerder via Martijn Storm, de nummer twee op de lijst, al weten geen geld meer in Wildlands te willen steken.In het verkiezingsprogramma doet de PVV een paar aanbevelingen aan het adres van Wildlands. De entreeprijzen zouden omlaag moeten, net als de kosten voor eten en drinken. Ook het parkeren is volgens de partij te duur. "Voor een gemiddeld Nederlands gezin zijn de kosten van een dagje Wildlands veel te hoog", aldus de PVV.In het programma staat niet duidelijk hoe de PVV de plannen denkt te betalen. Wel maakt de partij duidelijk flink te willen snijden in de bureaucratie en in subsidies, vooral op het gebied van kunst en duurzaamheid.