Misdaadjournalist Mick van Wely: Bedreigingen zijn hondsbrutaal

GRONINGEN - "Tientallen mensen van het Openbaar Ministerie worden jaarlijks bedreigd. Maar dat officieren bedreigd worden en zo erg dat iemand moet onderduiken en zwaarbeveiligd wordt, is echt een zeldzaamheid."

Telegraaf-journalist Mick van Wely kwam vanmorgen met het verhaal naar buiten dat een officier van justitie van het OM Noord-Nederland ernstig is bedreigd. De vrouw leidde het onderzoek naar motorclub No Surrender. Vanwege de bedreigingen is ze overgeplaatst."We weten niet precies wanneer dit gespeeld heeft. Waarschijnlijk ergens tussen halverwege vorig jaar en eind vorig jaar. Het was eigenlijk kort na de bedreiging van locoburgemeester Bouke Arends van Emmen", zegt Van Wely."Of de dreiging van de club komt, is niet helemaal duidelijk. Het is te kort door de bocht om dat te zeggen", vindt de misdaadjournalist.Zelf heeft Van Wely ook weleens te maken gehad met bedreigingen, die motorclub gerelateerd waren. Dat leidde tot beveiligingsmaatregelen.Van Wely: "Ik denk dan: jongens wat heeft het voor zin? Ik ga er echt geen regel minder door schrijven en die officiers van justitie gaan ook gewoon door met hun werk. Ik laat me er dus niet door beïnvloeden. Maar het is wel erg vervelend en hondsbrutaal."