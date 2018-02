Stelling: Ik blijf op voor de Olympische Winterspelen

ASSEN - Na vier jaar is het weer zover: de Olympische Winterspelen gaan vandaag van start. Deze editie is Zuid-Korea het gastland van het sportevenement.

Dit betekent automatisch dat bepaalde tv-uitzendingen op geheel andere tijdstippen worden uitgezonden dan dat wij gewend zijn. In Pyeongchang is het namelijk acht uur later dan hier. En dus komt het voor dat bepaalde sporten bijvoorbeeld om 02.00 uur op onze schermen te zien zijn.Dit weerhoudt sommige sportfanaten er niet van om de tv toch aan te zetten. De een blijft langer op en de ander zet zijn wekker, om zo niks van het sportfeest te missen.Wat doe jij? Zit jij straks 's nachts klaar voor de tv om de Nederlandse sporters aan te moedigen, of gaat je dit een stap te ver?