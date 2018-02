Drenthe moet binnen jaar sluitend netwerk van AED's hebben

ASSEN - De GGD in Drenthe doet onderzoek naar de plekken waar zich AED's in de provincie bevinden.

Binnen een jaar wil de GGD dat er een sluitend netwerk van reanimatieapparatuur in onze provincie is."In principe zijn er genoeg defibrillatoren in Drenthe, maar de spreiding kan nog beter. In sommige dorpen hangen er meerdere AED's, terwijl in een ander dorp er geen een hangt", zegt Piet de Ruiter van GGD Drenthe.Een andere probleem zijn de AED's die bij bedrijven en organisaties binnen achter slot en grendel hangen. Die zijn niet altijd toegankelijk."Wij zijn samen met de gemeentes in Drenthe en een organisatie als Hartslagnu aan het kijken waar de verschillende defibrillatoren zich bevinden en of ze goed toegankelijk zijn", zegt de Ruiter.In de tweede fase gaat de GGD bezig met de opleiding van vrijwilligers die een AED kunnen bedienen. Burgerhulpverleners zijn vaak eerder ter plaatse dan professionele hulp. "In Drenthe is nog wel een flink aantal mensen mensen nodig om ook daar een sluitend netwerk te krijgen", aldus De Ruiter.