Het nieuws in een minuut: 9 februari In deze nieuwsminuut onder meer aandacht voor de nieuwe bioscoop die in Meppel moet komen (impressie: Kroonenberg Groep)

In het nieuws in een minuut van 9 februari: twee mannen zijn door de politie opgepakt vanwege de vechtpartij in Grillroom Jaffa in Emmen. Bij die vechtpartij liep één van de slachtoffers een slagaderlijke bloeding op.

Verder: De officier van justitie, die het onderzoek naar motorclub No Surrender leidde, is ernstig bedreigd. En als jongetje werkte Albert-Jan Vos al in de bioscoop in Meppel, hij was er al eens directeur en nu gaat hij opnieuw een bioscoop in Meppel opzetten.