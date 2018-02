Deel dit artikel:











Nieuwe politiechef: Ik wil de eenheid Noord-Nederland verder ontwikkelen Politiechef Gery Veldhuis (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

ASSEN - Gery Veldhuis, de nieuwe politiechef van Noord-Nederland, wil de eenheid doorontwikkelen en verbeteren. De 59-jarige Veldhuis begon een maand geleden aan zijn nieuwe functie.

Geschreven door Jeroen Kelderman

Gery Veldhuis kijkt uit een raam op de elfde verdieping van het politiebureau aan de Balkengracht in Assen. Het uitzicht over de stad is prachtig. "Tien jaar geleden vertrok ik hiervandaan naar Limburg", vertelt de nieuw politiechef, die destijds plaatsvervangend korpschef van de politie Drenthe was. Veldhuis werkt al bijna 40 jaar voor de politie.



Leider voor iedereen

"Ik heb mijn werkplek aan de Rademarkt in Groningen, dat is waar de leiding van de politie eenheid Noord-Nederland werkt", aldus Veldhuis. De eenheid telt bijna 4.000 medewerkers die verdeeld zijn over 52 teams in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen. "Daar ben ik leider van, dus ik kom overal."



Verbeteren

De belangrijkste taak die Veldhuis voor zichzelf ziet, is het verder doorontwikkelen en verbeteren van de eenheid Noord-Nederland. De eenheid bestaat sinds vijf jaar geleden de nationale politie werd gevormd. "De politiemensen voelen zich fijn bij het werk dat ze doen, maar de organisatie vinden ze niet altijd even plezierig", aldus Veldhuis, die dat graag wil verbeteren.