Man vrijgesproken van diefstal Ritualspakketten Volgens de rechter is er onvoldoende bewijs dat de pakketten waren gestolen (foto: archief RTV Drenthe)

GIETEN - Een 49-jarige man uit Gieten is vrijgesproken van het stelen van pakken met Ritualsproducten.

Tegen hem werd twee weken geleden een werkstraf van vijftig uur geëist.



Medewerkers van werkvoorzieningschap Wedeka zagen in 2015 pakketten op Marktplaats staan die zij hadden ingepakt. De man uit Gieten plaatste die advertentie nadat hij de pakken had gestolen, zo was het verwijt. Maar hiervoor is onvoldoende bewijs, vinden de rechters.