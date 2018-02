Deel dit artikel:











Bezuinigingen bij Treant Zorggroep: patiënten halve dag korter in het ziekenhuis

EMMEN - De Treant Zorggroep wil de gemiddelde ligduur van patiënten in de ziekenhuizen met een halve dag inkorten. Het is een van de voorgestelde maatregelen om ervoor te zorgen dat er minder personeel nodig is. Bij Treant gaan 93 banen verloren, als onderdeel van een bezuinigingsronde van 4,5 miljoen.

Geschreven door Steven Stegen

Het korter verplegen van patiënten zou verantwoord zijn als er beter wordt gepland en wordt gekeken naar de persoonlijke omstandigheden van de patiënt. Uit vergelijkende onderzoeken komt naar voren dat patiënten in het ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen, het Scheperziekenhuis in Emmen en het Refaja in Stadskanaal gemiddeld langer in het ziekenhuis verblijven dan in andere ziekenhuizen het geval is.



"Het moet gewoon allemaal efficiënter en er zal ook kritisch gekeken moeten worden naar de nazorg die we verlenen. We doen daarin nu regelmatig meer dan door de zorgverzekeraar wordt vergoed", zo melden bronnen binnen Treant.



Spoedzorg naar Emmen

De raad van bestuur wil ook doorgaan met het verschuiven van zorg. Een van de voornemens is om spoedzorg compleet naar Emmen te verplaatsen. Dat zou betekenen dat mensen die zich met ernstige klachten melden bij de eerste hulp in Stadskanaal en Hoogeveen in een ambulance naar Emmen moeten. Planbare en minder ernstige ingrepen worden nog wel in de drie ziekenhuizen gedaan.



Het concentreren van zorg moet ook een einde maken aan het heen en weer rijden van artsen tussen de drie locaties. Personeel staat nu regelmatig uren te wachten op een arts, die nog bezig is met een operatie in een ander ziekenhuis.



Terugloop patiënten

Een probleem dat ook speelt is de terugloop van patiënten. Die lijken vaker voor andere ziekenhuizen dan die van Treant te kiezen, maar ook huisartsen nemen steeds meer taken over. De raad van bestuur acht het daarom noodzakelijk om in de weekenden een aantal verpleegafdelingen in Stadskanaal en Hoogeveen te sluiten.



Het personeel van de Treant Zorggroep is gisteren geïnformeerd en heeft volgens bronnen rustig en met behoorlijk veel begrip gereageerd. "Dat er een goede vrijwillige vertrekregeling komt helpt natuurlijk ook", zegt een werknemer die anoniem wil blijven. De komende dagen buigt de OR zich over de plannen.