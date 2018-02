Wethouder Emmen: Ik zit hier niet voor het rendement van Raedthuys

EMMEN - De gemeente Emmen lijkt niet tegemoet te komen aan windmolenbouwers Raedthuys en Yard.

Van de gemeente mogen molens niet hoger zijn dan 150 meter. Volgens de windmolenbouwers is dat onmogelijk en dus stappen zij naar de provincie en het Rijk "Ik betreur het dat Raedthuys op deze manier, via hogere overheden, hogere molens wil afdwingen. Ze hebben tot op heden nog steeds niet aangetoond waarom 149 meter niet uitvoerbaar is", reageert wethouder René van der Weide."Ik zit er voor de belangen van onze inwoners en niet voor het rendement van Raedthuys. Er ligt een uitnodiging van Deddens om in gesprek te gaan en hier wil Raedthuys blijkbaar geen gehoor aan geven."Onlangs kwam Jeroen Deddens met een nieuwe plan voor windmolens, die wel lager zijn dan 150 meter. "Het initiatief van Deddens toont aan dat de gemeentelijke voorwaarden reëel en uitvoerbaar zijn. Dat toonde het deskundigenrapport ook al aan."