Go Ahead Eagles - FC Emmen afgelast, verplaatst naar maandag De Adelaarshorst (foto ANP / Sander Koning)

VOETBAL - De wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en FC Emmen gaat vanavond niet door. Het veld in De Adelaarshorst in Deventer is onbespeelbaar verklaard.

Vanwege de vorst werd er deze week al een doek over het veld (gewoon gras) gelegd. Een groot gedeelte van het speelveld was ook ontdooid, maar er bleven bevroren delen aan de schaduwzijde van het veld. Hierdoor is de grasmat te gevaarlijk om op te spelen.



Maandag ingehaald

De wedstrijd is verplaatst naar aanstaande maandag, 12 februari om 20.00 uur. Supporters die een kaartje hadden gekocht voor vanavond krijgen zo spoedig mogelijk bericht.