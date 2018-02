Deel dit artikel:











Ondernemen in Drenthe: 'Zonnepark in Borger goed voor energie van 5000 huishoudens' 'Ondernemen in Drenthe' komt vandaag vanuit de Ondernemersfabriek in Emmen (foto Edwin van Stenis)

EMMEN - Jan Reinier de Jong uit Odoorn is een akkerbouwer in hart en nieren en duurzaamheid is inmiddels zijn passie geworden.

Geschreven door Andries Ophof

Hij heeft een nieuw plan waarvoor hij toestemming heeft gekregen van de gemeente Borger-Odoorn. De Jong mag bij Borger zo'n twintig hectare bouwgrond gebruiken voor de aanleg van een zonnepark.



"Zo'n vijfduizend huishoudens moeten er straks elektriciteit van krijgen." Helemaal klaar is zijn plan nog niet. "Eerst moeten we nog een deal maken over SDE-subsidie. Zonder die subsidie is het niet mogelijk."



'Elon Musk belt wel een keer'

Deze 'duurzaamheidsgedachte' van De Jong past volgens gedeputeerde Henk Brink bij het imago van de provincie Drenthe. Brink was afgelopen maandag in Assen aanwezig bij de presentatie van de nieuwe TopDutch-campagne. Dat is een campagne om topman Elon Musk van Tesla over te halen in Noord Nederland een nieuwe accufabriek te bouwen. Die accu's kunnen bijvoorbeeld een rol spelen bij het opslaan van energie.



De 'groene' campagne duurt een paar maanden, maar stopt daarna niet. Brink: "TopDutch moet ons handelsmerk worden als Noord Nederland. We gebruiken het straks om het Noorden te promoten in de rest van de wereld. We moeten laten zien dat hier in deze regio veel mogelijk is."



Of Elon Musk van Tesla al gebeld heeft? "Nee nog niet. Maar we gaan ervan uit dat er wel een keer een telefoontje komt vanuit de Verenigde Staten. Hij kan niet om onze billboard en reclames heen", zegt Brink met een kleine glimlach op zijn gezicht.



Ik zie meteen of de sfeer goed is

Duurzaamheid is voor beginnend ondernemer Mandy Beukers van RVStyle uit Emmen ook een punt. "Mijn klanten vragen er weleens naar." Beukers maakt onder andere licht- en interieurplannen voor bedrijven. Als het moet energiezuinig, maar wel sfeervol. "Ik zie binnen tien seconden of de sfeer ergens in het interieur goed is. Zo niet, dan passen we het aan."



Alle drie vertellen erover in 'Ondernemen in Drenthe' vanavond om 17:30 op TV Drenthe.