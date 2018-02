Advocaat: Henk Kuipers geschrokken van bedreiging officier van justitie

LEEUWARDEN/EMMEN - Henk Kuipers is zich plat gezegd rot geschrokken van het nieuws over de officier van justitie die bedreigd is. Dat zegt zijn advocaat Roy van der Wal.

"Henk belde mij vanmorgen op, toen hij het op de televisie had gezien", zegt Van der Wal. De Telegraaf meldde vanmorgen dat de officier van justitie die het onderzoek naar motorclub No Surrender leidde, zo ernstig is bedreigd dat ze moest onderduiken.Advocaat Roy van der Wal vindt de bedreiging ernstig: "Als hier sprake van is moet je dat onmiddellijk hard aanpakken." Wel noemt de raadsman het nieuws 'suggestief'. "Ik neem aan dat zo'n officier van justitie meer zaken onder haar hoede heeft dan alleen No Surrender."Het onderzoek naar de motorclub in Emmen onder de naam Akepa startte in 2014. In december vorig jaar werd voorman Henk Kuipers opgepakt. Hij zit nog steeds in voorarrest. "De twee officieren die zich sinds die tijd met deze zaak bezig houden zijn mannen", aldus Van der Wal.