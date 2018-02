Geen rijbewijs: OM eist zes weken gevangenisstraf tegen Henk Kuipers

LEEUWARDEN/EMMEN - Het Openbaar Ministerie vindt dat No Surrender-voorman Henk Kuipers uit Emmen bij elkaar opgeteld zes weken de gevangenis in moet en een boete van 650 euro moet betalen.

Het gerechtshof in Leeuwarden behandelde vandaag een aantal zaken tegen Henk Kuipers. Het gaat in alle gevallen om verkeersovertredingen. Kuipers werd in 2015 en 2016 meerdere keren betrapt op rijden zonder geldig rijbewijs en na een feestje in september 2014 zou hij dronken op een motor zijn gestapt De captain van motorclub No Surrender in Emmen is zelf niet bij de zitting aanwezig. Zijn advocaat Roy van der Wal is er wel. Kuipers zit in voorarrest omdat hij wordt verdacht van mishandeling, afpersing, bedreiging, diefstal met geweld en valsheid in geschrifte. Die zaak wordt op een later moment door de rechter behandeld en werd vandaag niet besproken.In september 2014 vindt de politie Henk Kuipers na het feestje naast zijn motorfiets. Hij heeft meer gedronken dan toegestaan en praat volgens de agenten met dubbele tong. De No Surrender-captain ontkent dat hij zelf gereden heeft. Een clublid verklaart te hebben gereden, maar ten val te zijn gekomen.Hij krijgt Kuipers met geen mogelijkheid onder de motorfiets vandaan en gaat hulp halen bij het clubhuis, zo'n drie kilometer verderop. "Dat is best een eind", aldus de advocaat-generaal die het verhaal niet gelooft. Hij vindt een boete van 650 euro en een voorwaardelijke rijontzegging van een half jaar op zijn plaats. Dat is precies dezelfde straf die Kuipers vorig jaar bij de rechtbank in Assen kreeg.Op 17 april 2015 zien twee agenten een auto rijden met Duits kenteken, de man achter het stuur herkennen ze als Henk Kuipers. De politie volgt de auto, maar verliest hem uit het oog. Een tijd later wordt de wagen aangetroffen in de buurt van het huis van Kuipers. De motor is warm.Een vriend van de No Surrender-voorman verklaart dat hij heeft gereden, maar hij heeft een andere jas aan dan de man die agenten achter het stuur zagen. De advocaat-generaal is ervan overtuigd dat Henk Kuipers wel degelijk achter het stuur zat: "Ik vorder daarom twee weken celstraf." In Assen werd Kuipers eerder vrijgesproken.Op 7 januari 2015 rijdt Henk Kuipers bij de grensovergang bij Zwartemeer in een politiefuik. Als agenten om zijn rijbewijs vragen, blijkt dat ongeldig. "Op dat moment liep er een procedure en cliënt ging er vanuit dat hij mocht blijven rijden", aldus advocaat Roy van der Wal.De advocaat-generaal is het ermee eens dat niet vaststaat dat Henk Kuipers wist dat hij niet mocht rijden: "Ik vorder vrijspraak." Hierna wist de No Surrender-leider volgens het Openbaar Ministerie dat zijn rijbewijs ongeldig was. In de twee andere zaken wegens rijden zonder rijbewijs vordert justitie dan ook twee weken celstraf per zaak.Het hof doet op 23 februari uitspraak.