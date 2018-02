Deel dit artikel:











Drentse vaas op kantoor van burgemeester van Olympisch dorp in Pyeongchang Jeroen Bijl overhandigt de vaas (foto: ANP/Koen van Weel)

NIEUW BUINEN - De burgemeester van de Zuid Koreaanse stad Pyeongchang heeft hoogstwaarschijnlijk een souvenir van Drentse makelij in zijn kantoor staan. Een vaas in de vorm van Nederland en gemaakt in Nieuw Buinen.

Geschreven door Andries Ophof

Zeker is het natuurlijk niet waar de vaas terecht is gekomen. Deze week werd de Nederlandse Olympische ploeg ontvangen door de tijdelijk burgemeester van het Olympisch dorp, Kim Ki-Hoon. Chef de mission van de Nederlandse ploeg, Jeroen Bijl overhandigde daarbij een cadeau. Een vaas in de vorm van Nederland. Deze vaas is gemaakt door Royal Goedewaagen in Nieuw Buinen.



Voor directeur Yvonne Kooi van Royal Goedewaagen komt het nieuws als een verrassing. "Het is altijd een verrassing waar de vaas terecht komt. We weten ook niet wie de vaas bestelt." Maar trots is ze er wel op. Kooi heeft een plan. "Ik ga kijken of we voor de winnaars een vaas kunnen maken met de Olympische ringen."