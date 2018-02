Deel dit artikel:











Hennepkwekerij ontdekt in Emmermeer Er werden zo'n 115 hennepplanten in de woning gevonden. (Pixabay.com)

EMMEN - In de wijk Emmermeer in Emmen is een hennepkwekerij ontdekt in een woning. Een 28-jarige vrouw is op heterdaad betrapt en aangehouden.

De politie ontdekte in de woning een kwekerij met ongeveer 115 planten.



De aangehouden vrouw wordt ook verdacht van het illegaal aftappen van elektriciteit. Ook werd 845 euro aan contant geld in beslag genomen.