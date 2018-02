Deel dit artikel:











Prins Jan de Derde van Narren van Pitlo baas over Assen Burgemeester Marco Out overhandigt Prins Jan de Derde de sleutel van de stad (foto: gemeente Assen) Burgemeester Marco Out draagt de stadssleutel over aan de Narren van Pitlo (foto: gemeente Assen) Burgemeester Marco Out draagt tijdelijk de macht over aan de Prins van de Narren van Pitlo (foto: gemeente Assen)

ASSEN - Assen heeft sinds vanmiddag een nieuwe baas. Prins Jan de Derde van De Narren van Pitlo zwaait de komende dagen de scepter over de provinciehoofdstad.

Geschreven door Margriet Benak

Burgemeester Marco Out droeg de sleutel van de stad vanmiddag in het stadhuis over aan de Asser carnavalsvereniging. Die vieren het carnavalsfeest tot dinsdagnacht in hun residentie De Wielerhome op sportpark Stadsbroek. De stadssleutel wordt na dinsdag weer symbolisch overgedragen aan burgemeester Out.



De Asser carnavalsvereniging De Narren van Pitlo is op 1 april 1969 opgericht. Volgend jaar bestaat de club 50 jaar.