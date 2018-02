Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

ASSEN - Dit weekend barst niet alleen in het zuiden van Nederland, maar ook in Drenthe het carnaval los.

In Drenthe zijn allerlei activiteiten en verschillende optochten . Maar er is dit weekend natuurlijk nog meer te doen in Drenthe.Liefhebbers van modeltreinen kunnen zaterdag hun hart ophalen in Assen en Coevorden. In Assen organiseert de Modelspoorclub een treinenbeurs in het gebouw Penta van het Dr. Nassaucollege. Er zijn nieuwe en gebruikte modeltreinen te vinden en allerlei toebehoren als huisjes, en boeken. De deuren gaan open om 10.00 uur.In Coevorden organiseert de Modelspoorgroep Zuid-Oost Drenthe in wijkcentrum De Schutse een hobbybeurs. Er zijn niet alleen treinen te zien, maar ook modelauto's en helikopters. Het begint om 10.00 uur.Sportievelingen die een frisse neus willen halen, kunnen meedoen aan de natuurhardloopwedstrijd Run Forest Run. De hardloopwedstrijd gaat dwars door het heidegebied van het Dwingelderveld. Meer informatie een inschrijven kan op runforestrun.nl Rederijkerskamer Arti et Amicitia uit Zuidlaren bestaat honderd jaar. Dat vieren ze zaterdag met een jubileumvoorstelling in De Sprookjeshof in Zuidlaren. De voorstelling begint om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.00 uur. De voorstelling bestaat uit enkele komische sketches en twee éénakters.In Pand 17 in Assen wordt zaterdag en zondag de Noordelijke voorronde van het NK G-bowlen gehouden. Er zijn acht klassen en van elke klasse gaan de twee beste spelers door naar de landelijke finale. Vanaf 10.00 uur rollen de eerste bowlingballen over de baan.Zondagochtend is in De Tamboer in Hoogeveen een Drentse ochtend. Vanaf 09.30 uur kunnen bezoekers genieten van een programma met Drentse artiesten, koffie en thee met Drentse koek en krentenwegge én de Drentse klederdracht waarin alles wordt geserveerd. Op het programma staan Huus van de Taol directeur Jan Germs, Rederijkerskamer Borger met Vrömde Vogel, Duo Karst en Annemiek Goelema.