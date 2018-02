Stakingen basisonderwijs gaan door ondanks akkoord over werkdruk

DEN HAAG - Het kabinet en het basisonderwijs zijn het eens over het tegengaan van de werkdruk.

Scholen krijgen komend schooljaar 237 miljoen euro om de werkdruk te verminderen. Ze mogen zelf bepalen hoe ze het geld gebruiken.De estafettestaking op woensdag 14 februari in Noord-Nederland gaat wel gewoon door. Er is nog geen overeenkomst over de eis voor een hoger salaris. De bonden zijn niet tevreden met 270 miljoen die het kabinet wil geven. Ze eisen 630 miljoen extra.In Drenthe staakten veel basisschoolleraren vorig jaar op 12 december al. Scholen mochten toen zelf weten of en op welke manier ze aan de staking mee wilden doen. In oktober vond een grote manifestatie in Den Haag plaats.