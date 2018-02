Deel dit artikel:











Stroomstoring in Annen en Zuidlaren Annen en Zuidlaren hadden een uur geen elektriciteit (foto: Pixabay.com)

ANNEN/ZUIDLAREN - In Annen en de wijk Schuilingsoord in Zuidlaren zaten mensen vanavond een uur lang in het donker. Door een stroomstoring hadden 1.800 huishoudens geen elektriciteit.

Netbeheerder Enexis vertelt dat de stroomstoring omstreeks half zes begon. Grote delen van Annen en Zuidlaren kwamen zonder stroom te zitten.



Inmiddels hebben de meeste mensen de lichten weer aan. Rond zeven uur waren er nog twintig huishoudens die geen elektriciteit hadden. De oorzaak van de storing is niet bekend.