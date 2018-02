Deel dit artikel:











Daniël Hulzebosch nieuwe trainer PKC Daniël Hulzebosch naar PKC (Foto: RTV Drenthe archief)

KORFBAL - Daniël Hulzebosch wordt volgend seizoen de nieuwe trainer van PKC. De oud coach van DOS'46 heeft een contract getekend voor drie jaar. Morgen kan Hulzebosch zijn nieuwe ploeg in Nijeveen aan het werk zien als PKC het opneemt tegen DOS'46.

Geschreven door René Posthuma

Hulzebosch was twee keer trainer van het beste korfbalteam van Drenthe. In zijn eerste periode werd hij in 2009 landskampioen met DOS. In zijn tweede periode als trainer promoveerde Hulzebosch met DOS'46 terug naar de Korfbal League.



Koploper

PKC is op dit moment de koploper in de Korfbal League. Het team uit Papendrecht werd vorig seizoen uitgeschakeld in de play-offs. Daarvoor haalde de ploeg zes keer op rij de zaalfinale en won de titel twee keer. Hulzebosch, die een 'tussenjaar' heeft, volgt de Belg Detlef Elewaut op.



Hulzebosch laat op de site van PKC weten trots te zijn om in Papendrecht aan de slag te gaan. “Voor mij is het enorme eer om gevraagd te worden voor deze klus. Dat uitgerekend de club waar ik naast DOS’46 het meest bewondering voor heb en al heel mijn korfballeven een speciale band mee heb mij vraagt om aan te treden als hoofdtrainer maakt mij trots. Ik ben het bestuur en de selectie van PKC dankbaar voor het vertrouwen dat zij in mij hebben gesteld. Het is goed voor de club dat er nu duidelijkheid is richting volgend seizoen. De spelers en huidige staf kunnen nu zonder verdere onrust toewerken naar de afsluiting van dit prachtige seizoen.”