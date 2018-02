Meepraten in Cassata: 'Geen staking op school maar een week gamen'

ASSEN - 'Houd geen stakingsdag op scholen, maar een week gamen in de klas.'

Dat is de stelling in Cassata, waarover u morgenmiddag kunt meepraten.Komende woensdag, op Valentijnsdag, is er weer een staking in het basisonderwijs, voor meer salaris en het oplossen van het lerarentekort. De meeste scholen in Drenthe zijn daarom dicht.Vanmiddag bereikten de onderwijsbonden met het kabinet een akkoord over extra miljoenen voor verlaging van de werkdruk. Maar volgens de bonden en de PO-raad is dat onvoldoende en gaat de stakingsactie in het Noorden woensdag gewoon door.Dit schooljaar gingen de meeste basisscholen ook al op 5 oktober en 12 december dicht vanwege een stakingsactie. De 270 miljoen die inmiddels is toegezegd voor salarisverhoging, is volstrekt onvoldoende, zo zeggen PO-raad en onderwijsbonden. Ze willen in totaal 900 miljoen euro.Omdat de salarissen in het basisonderwijs lager zijn dan in het voorgezet onderwijs, is er te weinig nieuwe instroom vanaf de Pabo's. Daardoor is er een ernstig tekort aan leraren voor het basisonderwijs. En dat leidt vooral bij ziekte tot grote problemen.Woensdag is de derde stakingsdag, maar het draagvlak daarvoor brokkelt af. Ouders mopperen, ook al omdat kinderen de afgelopen weken al vaker naar huis zijn gestuurd door ziekte van leerkrachten. Inmiddels zijn er ook veel onderwijzers die morren, omdat ze nu voor de derde keer kinderen in de steek moeten laten. Bovendien betalen steeds minder schoolbesturen deze stakingsdag nog uit.Ook kun je je afvragen of staken anno 2018 nog wel het juiste actiemiddel is, en niet te veel 'old school'. Moet je als onderwijsveld niet op een meer moderne manier aandacht vragen voor de problemen, zonder dat kinderen daarvan de dupe worden. Wat te denken van een twitter-bombardement naar de minister van Onderwijs en intussen de kinderen op school een weeklang lekker laten gamen in plaats van lesgeven in rekenen en taal.Morgenmiddag zijn vanaf 12.10 uur in Cassata te gast rayonbestuurder Hayo Bohlken van de Algemene Onderwijsbond en algemeen directeur Paul Moltmaker van Plateau, de openbare onderwijsorganisatie in Assen.De stelling in Cassata luidt:Reageren kan via Facebook van RTV Drenthe of via twitter@rtvdrenthe