Jury maakt drie genomineerden DHV-prijs bekend

ASSEN - Met een dieptepunt qua inzendingen maakte de Drents Historische Vereniging vandaag de top drie genomineerden voor de DHV-prijs 2017 bekend. Uit de tien inzendingen heeft de jury drie mogelijke prijswinnaars geselecteerd. In willekeurige volgorde zijn dat de volgende genomineerden:

Het boek: ' Hoe de middenstand uit Hoogeveen verdween', geschreven door Henk van Triest. Een publicatie waarin de auteur verhaalt over winkels in het Hoogeveense die niet meer bestaan. Zoals de bakker en de groenteboer, maar ook de turfschipper en de hoedenmaker.Ook genomineerd is het waterproject in Assen, met onder meer de publicatie 'Waterboek van Assen', geschreven door Kitty Jansen. Het project omvat het boek maar ook exposities, lezingen en een fotopresentatie. De derde genomineerde is 'De kano van Pesse. Een prehistorisch avontuur', van Kees en Marieke Opmeer, waarbij voor de totstandkoming de schooljeugd van Hoogeveen betrokken was.De jury van de DHV-prijs kent de prijs van 1000 euro toe, maar voor de publieksprijs kan iedereen stemmen via drentsehistorischevereniging.n l.Zondag 18 maart worden de winnaars bekend gemaakt in een rechtstreekse uitzending van Drenthe Toen (14.00-15.00 uur)