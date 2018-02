FC Emmen bij zege op Go Ahead Eagles naar plek 4

VOETBAL - De concurrenten van FC Emmen, in de strijd om de topposities in de Jupiler League en om de derde periodetitel, leden puntenverlies vanavond en dus deed de Drentse club goede zaken zonder zelf in actie te komen.

Go Ahead Eagles afgelast en verplaatst naar maandag

De mannen van trainer Dick Lukkien stijgen, bij winst maandag in Deventer tegen Go Ahead Eagles, naar de 4e plek in de Jupiler League. En passant pakt de Drentse club dan ook de gedeelde koppositie in de 3e periode.De enige concurrent, in die periodestrijd, die wel de volle winst pakte was FC Dordrecht. Door de 3-2 zege op Helmond Sport heeft die ploeg nu 12 punten uit 4 duels in de 3e periode. FC Emmen staat daarin op 9 uit 3.Jong Ajax (3-3 tegen Telstar) en FC Volendam (2-1 verlies bij De Graafschap) stonden ook op 9 punten uit 3 duels, maar leden dus duur puntenverlies vanavond.Hieronder alle uitslagen in de Jupiler League van vanavond:SC Cambuur - MVV 0-2De Graafschap - FC Volendam 2-1FC Den Bosch - FC Eindhoven 4-0FC Dordrecht - Helmond SportFC Oss - Almere City FC 5-1Jong FC Utrecht - RKC Waalwijk 5-2Telstar - Jong Ajax 3-3NEC - Jong PSV 2-0Go Ahead Eagles - FC EmmenJong AZ - Fortuna Sittard1. FC Dordrecht 4-122. Jong Ajax 4-103. FC Emmen 3-94. De Graafschap 4-95. FC Volendam 4-96. Jong PSV 4-97. FC Den Bosch 4-71. NEC 24-492. Jong Ajax 24-493. Fortuna Sittard 23-444. Telstar 24-415. Jong PSV 24-406. FC Emmen 23-387. De Graafschap 24-388. Almere City FC 24-369. FC Oss 24-3610. FC Den Bosch 24-35