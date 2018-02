Wie is de nieuwe burgemeester van Midden-Drenthe eigenlijk?

BEILEN - Dat ze Mieke Damsma heet weten we en dat ze uit Limburg komt ook, maar verder weten we nog bijzonder weinig van de burgemeester die Ton Baas opvolgt in Midden-Drenthe.

Tijd om daar verandering in te brengen. De Midden-Drenten willen haar graag beter leren kennen doen dat aan de hand van een aantal vragen."Viert u ook carnaval of hoe gaat u dat dit jaar doen?", vroeg Jan Mos uit Beilen zich af. Het is een van de vele vragen. Mieke Damsma gaf een van de vele antwoorden. "Ik vierde inderdaad carnaval toen ik in het zuiden woonde. Hoe ik dat dit jaar ga doen? Ik ga gewoon lekker hier genieten van alles wat er te doen is en laat het zuiden maar lekker zonder mij carnaval vieren", aldus de burgemeester.Margien Vos uit Smilde wil graag weten waarom de burgemeester voor Midden-Drenthe gekozen heeft. "Ik wilde heel graag burgemeester worden na acht jaar wethouderschap", legt Damsma uit. "Je kijkt dan heel goed van wat voor gemeente wil ik en ik wilde heel graag de overstap van een stad naar een grote plattelandsgemeente. Een hele nieuwe rol op een hele nieuw plek in het land, met hele andere thema's die er spelen."RTV Drenthe ging de straat op in Midden-Drenthe en vroeg een aantal inwoners wat zij graag wilden weten over de nieuwe burgemeester. In de video een verzameling vragen, met antwoorden van Mieke Damsma.