Afgelastingen in zaterdagvoetbal Bekijk hier het lijstje met afgelaste wedstrijden

VOETBAL - Door de vorst in de afgelopen week gaan niet alle wedstrijden in het amateurvoetbal door vandaag.

Hieronder alle afgelastingen in klassen met één of meer Drentse clubs. De lijst wordt regelmatig ververst. Mist u een afgelasting in de lijst, laat het ons dan weten. Stuur dan een mailtje naar onzeclub@rtvdrenthe.nl



NSC Nijkerk-Berkum

DFS-Excelsior'31

AZSV-CSV Apeldoorn

PKC’83-VEV’67

Winsum-Blauw Wit’34

DZOH-Nieuwleusen

Loppersum – HFC’ 15

Onstwedder Boys-ONR

Aduard 2000-Stadspark

Noordwolde-Boerakker

Tonego-SCN

VENO-Nagele

SVBS'77-Heeg

Delfstrahuizen-Sleat

Opende-Haulerwijk

ODV-ASC

FC LEO – SGV

Borger - HS'88

Sweel-Helpman

Zuidlaren-Lycurgus

Blokzijl-Espel

Woudsend-MSC

SC Boornbergum’80 – HJSC

VVAK - Wildervank

NKVV - SC Angelslo

VCG - WVV

Veendam 1894 - Erica'86

Damacota - Nieuw Balinge

Mussel - SETA