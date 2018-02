Michiel Hemmen terug in Nederland: 'FC Emmen zeker een optie'

VOETBAL - Michiel Hemmen is terug in Nederland. De spits, die in de eerste competitiehelft op amateurbasis voor FC Emmen speelde, hoopte op een avontuur in Vietnam. Maar dat ging niet door.

"Eerlijk gezegd was het een chaos in Azië", aldus Hemmen die bijna een maand in Vietnam is geweest. "Er waren wel wat clubs geïnteresseerd, maar tot een contract kwam het niet. Afspraken werden ook ineens gecanceld, vandaar dat ik ben teruggevlogen."Hemmen traint nu voor zichzelf en hoopt in Europa aan de bak te komen. "Dat moet natuurlijk niet meer te lang gaan duren, want het seizoen duurt niet zo gek lang meer."Een terugkeer naar FC Emmen ziet de 30-jarige aanvaller, die voor de winterstop vier keer scoorde voor de Drentse club, ook wel zitten. "Ik heb het in Emmen goed naar mijn zin gehad. Het is een leuke groep, met veel potentie. De play-offs zijn binnen handbereik en daarin kan veel gebeuren."Of de oud-speler van Volendam, AGOVV, Excelsior, Veendam en Cambuur naar De Oude Meerdijk wil komen tegen dezelfde condities als voor de winterstop is niet bekend, maar Hemmen liet voor zijn vertrek naar Vietnam wel weten dat hij dat niet als amateur zou doen.