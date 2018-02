Olteanu van trainingsveld FC Emmen naar ACV

VOETBAL - Alexandru Olteanu is, na spits Gijs Jasper, de tweede versterking die derde divisionist ACV per direct aan de selectie heeft toegevoegd. De 17-jarige verdediger uit Roemenië trainde de afgelopen twee jaar bij FC Emmen.

Af en toe mocht Olteanu een oefenduel spelen maar tot officiële wedstrijden kwam het nooit voor de Roemeen, hoewel men bij de Drentse profclub wel te spreken was over zijn kwaliteiten. Probleem was echter dat er door Emmen een opleidingsvergoeding betaald moest worden aan Olteanus' vroegere club in Roemenië.Afgelopen zaterdag zat Olteanu al op de bank bij ACV in het verloren thuisduel tegen ODIN'59.