Deel dit artikel:











Auto raakt van de weg op A28 Bestuurder kwam met de schrik vrij (foto: Persbureau Meter)

DE WIJK - Op de A28 tussen De Wijk en knooppunt Lankhorst is vanochtend vroeg een automobilist van de weg geraakt.

De auto kwam op de kant in bosjes naast de weg tot stilstand. De bestuurder kwam met de schrik vrij en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend.