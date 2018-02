A28 deels afgesloten voor kap van gevaarlijke bomen

BEILEN - Vanwege de kap van bomen is op de A28 ter hoogte van Beilen vandaag één rijstrook afgesloten voor verkeer.

De bomen vormen volgens Staatsbosbeheer een gevaar voor automobilisten. Tijdens de storm van vorige maand belandden delen van de bomen op de weg. Het gaat om zieke essen van zo'n veertig jaar oud. Omdat die bij een volgende storm zo kunnen omwaaien, is snelle actie nodig, aldus Staatsbosbeheer.Woensdag is begonnen met het kappen van de zieke bomen. Vandaag worden de bomen weggehaald door Rijkswaterstaat. De afsluiting van de rijstrook zal naar verwachting tot in de loop van de middag duren.