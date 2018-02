Deel dit artikel:











Elim verslaat Achilles 1894 in boeiende topper Duel bij Achilles 1894 tegen Elim (Foto: René Posthuma)

VOETBAL - De topper in de zaterdag 4e klasse E tussen Achilles 1894 en Elim werd een heerlijk voetbalgevecht die uiteindelijk in 3-5 eindigde. Achilles verspeelde een 2-0 voorsprong.

Bij aanvang van de wedstrijd had Elim een punt meer dan de ploeg uit Assen, maar Achilles had een wedstrijd minder gespeeld. Op het kunstgras in Assen, het hoofdveld was door de vorst onbespeelbaar, begon Elim beter dan de thuisploeg en kreeg via Jarno Prijs en Mike Doldersum de eerste kansjes.



Effectiever

Achilles 1894 was echter effectiever voor het doel. De eerste twee kansen waren direct raak. Na ruim twintig minuten spelen scoorde Melvin Schoenmakers de openingstreffer, waarna, amper twee minuten later Eddy Koopman de 2-0 binnen kont tikken.



In het vervolg van de eerste helft veranderde het spelbeeld niet. De gasten waren sterker, kregen kansen, maar scoorden niet.



Herboren

De thee deed Elim goed, want na amper twee minuten in de tweede helft scoorde Jarno Prijs de aansluitingstreffer, 2-1. De winnaar van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi zette nog meer druk en Achilles probeerde tegen te houden.



Dit lukte niet, want in de 64ste minuut maakte Daymen Doldersum de 2-2 met een prachtig stiftje. Amper twee minuten later namen de gaste de leiding. Mike Doldersum vond eindelijk het net. Lang kon Elim niet genieten van de 2-3 voorsprong, want nog geen minuut later stond het weer gelijk. Eddy Koopman reageerde attent en scoorde de 3-3 met zijn tweede van de middag.



In een boeiende slotfase had Elim het meeste recht op de overwinning. Zes minuten voor einde van de officiële speeltijd kregen de gasten een strafschop na een handsbal. Mike Doldersum besliste het duel met zijn tweede treffer van de middag. In blessuretijd bepaalde Joey Gritter de eindstand op 3-5.