Deel dit artikel:











Wildlands start horecaopleiding voor werkloze jongeren Wildlands in Emmen (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

EMMEN - Wildlands in Emmen gaat werkloze jongeren opleiden en inzetten als horecapersoneel. De opleiding start maandag.

Wildlands heeft de opleiding opgezet in samenwerking met het Drenthe College, de gemeenten Emmen en Coevorden, de provincie Drenthe en het UWV. Er doen in eerste instantie 22 jongeren mee.



"We willen een springplank zijn voor de jeugd", zegt Wildlands-directeur Frankwin van Beers in het Radio Drenthe-programma Cassata. "Zij gaan praktijkstage lopen bij Wildlands. We hebben het geluk dat we veel jongeren kunnen inzetten in zomerperiodes. Met onze trainingen willen we ze vooral gastvrijheid meegeven, want gastheerschap komt terug in elk vak. En uiteraard scheelt het voor ons ook in de kosten."



Kritiek

Van Beers ging in Cassata ook in op de kritiek die er is op Wildlands. Zo vinden sommige bezoekers dat er weinig dieren te zien zijn in het park. "Wij horen die kritiek ook, maar gelukkig is er ook tegengeluid. We zijn niet meer het oude Dierenpark. De dieren zijn er nog steeds, maar je moet er wat verder voor lopen. Ik denk dat mensen gewoon nog moeten wennen aan het concept", aldus Van Beers.



De directeur zag het aantal abonnementhouders fors afnemen, van 70.000 op het hoogtepunt, naar 30.000 op dit moment. "Dat komt grotendeels door een aanbieding die we hadden. Mensen konden een abonnement kopen voor het laatste jaar van de oude dierentuin en het eerste jaar van Wildlands, voor de prijs van één jaarabonnement. Van die abonnementhouders zijn we er best een hoop kwijtgeraakt. 30.000 is best een mooi aantal voor het gebied waarin we zitten, maar meer mag natuurlijk altijd."



Bezoekersaantal

Ook het bezoekersaantal daalde, van 1,4 miljoen in het openingsjaar 2016 naar iets meer dan een miljoen vorig jaar. "We hadden rekening gehouden met een terugval, al is die wel iets groter dan gepland", zegt Van Beers. "Maar het is nog steeds meer dan de 600.000 die we in de laatste jaren van de oude dierentuin hadden. Het is hard werken om mensen naar Drenthe krijgen. We moeten nieuwe dingen blijven doen zodat we in the picture blijven."



Een van die nieuwe dingen is de achtbaan Tweestryd die volgende maand opengaat. "Die gaat jeugd trekken", daarvan is de Wildlands-directeur overtuigd. "Net als de jonge olifantjes die straks komen. We moeten elk jaar blijven presteren, alert blijven en ons stinkende best blijven doen."