Jens Dekker bereikt podium in Lille Jens Dekker in actie (archieffoto: familie Dekker)

VELDRIJDEN - Jens Dekker heeft een podiumplek overgehouden aan de Krawatencross in Lille. De veldrijder uit Fluitenberg eindigde als derde in de beloftenwedstrijd.

De overwinning in Lille ging naar wereldkampioen Eli Iserbyt. De Belg bleef na een solo zijn landgenoot Thijs Aerts negen tellen voor. Dekker kwam net tekort voor de tweede plek, maar werd comfortabel derde. Zijn Tsjechische ploeggenoot Adam Toupalik passeerde pas een kleine minuut na de Drent de finish.



Iserbyt legde door zijn zege ook beslag op de winst in het eindklassement. Hij kroonde zich zes dag eerder in Valkenburg voor de tweede keer tot wereldkampioen bij de beloften. In die wedstrijd speelde Dekker geen rol van betekenis. Hij kwam niet verder dan de 27ste plaats.