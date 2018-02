Deel dit artikel:











Carnavalsbloemen voor ouderen in Gasselte Prins Wolter van 't Meul'ndobbegie (foto: RTV Drenthe)

GASSELTE - Prins Wolter en z'n gevolg van carnavalsvereniging 't Meul'ndobbegie in Gasselte hadden een drukke ochtend. Ze moesten honderd oudere bij langs. Alle 80-plussers in het dorp kregen namens de vereniging een bos rozen aangeboden.

Geschreven door Ineke Kemper

De leden gingen op een kar door het dorp en belden bij de ouderen aan. Ook brachten ze een bezoek aan verzorgingstehuis 't Maandhoes.



Bakje fruit

"Wij willen graag iets terug doen voor het dorp, want misschien bezorgen we ze ook wel een beetje overlast." lacht prins Wolter. "Het brengen van bloemen is jaren geleden bedacht door een prins en we vinden het zo leuk dat we daar gewoon mee doorgaan. Vroeger werd er zelfs bakjes fruit rondgebracht, maar nu dus bloemen. Zo krijgen de ouderen ook nog wat mee van het carnaval."



'Bedankt voor de bloemen'

De vereniging brengt bloemen naar iedereen die de 80 is gepasseerd. "Daar zijn we de hele ochtend mee zoet. Elk jaar komen er nog weer nieuwe ouderen bij." aldus prins Wolter. Tussendoor wordt nog even een jarige mevrouw toegezongen. Zij wordt vandaag 87. "Fantastisch, dit had ik helemaal niet verwacht, wat vind ik dit ontzettend leuk."



Prins Wolter heeft dit jaar trouwens twee nieuwe dingen georganiseerd. "Ik heb er voor gezorgd dat mensen een vlag kunnen kopen van de vereniging, dus die wappert nu overal in het dorp. En ik heb samen met Adjudant André een carnavalslied gemaakt: Ik bid alleen nog maar voor bier! Dat gaat over Bartje die niet voor bruine bonen bidt, maar wel voor bier.



Groot feest

Het uitdelen van de bloemen is de aftrap voor het carnaval in Gasselte. Vanmiddag is er een receptie om het 40-jarig bestaan van de vereniging te vieren en vanavond is er groot feest.