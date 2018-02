Deel dit artikel:











HZVV knijpt handen dicht met punt tegen Sparta Nijkerk Hidde Streutker is belangrijk voor HZVV tegen Sparta Nijkerk (foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Hoofdklasser HZVV heeft in de thuiswedstrijd tegen concurrent Sparta Nijkerk een zwaarbevochten punt gepakt. Het publiek op Sportpark Bentinckspark kreeg in een matige wedstrijd geen treffers te zien: 0-0.

HZVV mocht na afloop niet klagen over het gelijkspel. Sparta Nijkerk was in Hoogeveen de bovenliggende partij, maar gelukkig voor de thuisclub werd het overwicht niet uitgedrukt in doelpunten. Dat was voor een groot deel te danken aan HZVV-keeper Hidde Streutker, die meerdere uitstekende reddingen in huis had.



Tiende plaats

De ploeg van trainer Gert van Duinen gaat door de remise een plek omlaag en staat nu tiende. Urk profiteerde namelijk door ruim te winnen bij Huizen (0-3). De voorsprong van HZVV op nummer elf Sparta Nijkerk blijft twee punten.