Ondernemen in Drenthe: Racen met drones in het oude Dierenpark De bouwers van de dronebaan in Emmen met links Vennema en in het midden Pals (foto: Robbert Oosting / RTV Drenthe)

EMMEN - Drone aan, vitual realitybril op en racen maar, dat kan binnenkort in het leegstaande vogelverblijf in het oude dierenpark in Emmen.

Geschreven door Robbert Oosting

"Als je het eenmaal door hebt: je bent zo vrij als een vogel", vertelt dronebouwer Jonathan Vennema. Samen met Adriaan Pals is hij voor een groot deel verantwoordelijk voor het nieuwe initiatief.



Samenwerkende makers

Het initiatief voor de dronebaan komt van het bedrijf Toolbox, waar Pals oprichter van is. Toolbox biedt werkplekken aan makers in de breedste zin van het woord. Van houtbewekers, tot ICT'ers en dus ook dronebouwers. Alles onder één dak. "We hebben gekeken: wat kunnen wij", vertelt Pals.



"We hebben een afgedankt pand, we hebben heel veel afgeschreven materialen en we hebben heel veel talent rondlopen, dus we zijn eigenlijk bezig om dat te combineren en dat is dan toevallig een droneracebaan geworden."



Filmpje op internet

"Ik zag een keertje een videootje op YouTube waarin een aantal vrienden met drones door een bos aan het racen was", vertelt Vennema. "En dan zit je gewoon voorop de drone, dus het is net alsof je een vogel bent. Tussen de bomen door, over de bomen heen. Toen ik dat zag was ik echt verkocht." Sinds een jaar of drie bouwt Vennema eigen drones en ook racedrones zijn niet meer vreemd voor hem. Samen met Pals werd hij enthousiast en realiseerde de baan.



Illegaal

Bijna nergens in Nederland kun je oefenen om beter te worden in het racen met drones. "Als jij nu met drones wil racen, dan moet je dat illegaal in een bos doen, of op een parkeerplaats. Maar als je veel kan oefenen, dan word je heel goed en dan ga je met landelijke wedstrijden of Europese wedstrijden meedoen en daar kan je best veel geld mee verdienen", aldus Pals. Hij verwacht dat de baan daarom een uitkomst is voor dronepiloten en -racers die nu noodgedwongen in de illegaliteit moeten racen.



In maart gaat de baan officieel open voor publiek. "Ik denk dat het over en jaar best wel eens druk kan worden hier", meent Vennema.