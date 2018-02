Noordscheschut plek omlaag na gelijkspel

VOETBAL - Noordscheschut heeft een plek prijsgegeven in de eerste klasse E. Het team van trainer André Mulder speelde met 1-1 gelijk bij Gorecht.

Een treffer van Danny Kiekebelt was voor Noordscheschut niet voldoende voor de zege in het Groningse Haren. Ook de thuisclub scoorde een keer, via Thijs Hekman. Noordscheschut had eerder dit seizoen nog verloren van Gorecht. Op eigen veld werd het in oktober 1-3.Op de ranglijst zakt Noordscheschut door de remise naar de vijfde positie. d'Olde Veste '54 gaat de Schutters voorbij. Gorecht blijft de nummer drie van het klassement.