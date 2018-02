ASSEN - "Er moet structureel worden geïnvesteerd in het primair onderwijs om het lerarentekort op te lossen." Dat zegt directeur Paul Moltmaker van onderwijsorganisatie Plateau in Assen.

Daar zijn acties, zoals de staking van komende woensdag, volgens hem voor nodig. Ook al brokkelt de steun van ouders, bij de derde staking in één schooljaar, af. "We doen dit juist omdat we een maatschappelijk effect voor ogen hebben. We zien dat de steun van ouders terugloopt, maar acties die geen pijn doen, komen niet aan in Den Haag."Dat er te weinig leraren zijn, komt doordat de salarissen in het basisonderwijs te laag zijn, zegt Moltmaker. "De afgelopen jaren hebben te weinig jongeren voor de Pabo gekozen. Daardoor zijn de tekorten ontstaan en die zie ik alleen maar toenemen. Dat slof je niet zomaar weer bij."Dat er nog altijd te weinig geld is, is de reden dat de onderwijsstaking in Noord-Nederland komende woensdag toch doorgaat, ondanks dat de onderwijsbonden en het kabinet gisteren een akkoord bereikten.Dat akkoord gaat over de verlaging van de werkdruk. Daarvoor zegde het kabinet gisteren 237 miljoen euro toe. Voor de verhoging van de lerarensalaris trekt het kabinet 270 miljoen uit. Dat laatste is veel te weinig, zegt directeur Moltmaker."Ik vrees dat de regering weinig ruimte heeft in het regeerakkoord voor een permanente oplossing, maar het zal toch moeten. Het geld is er volgens mij best wel, want de economie groeit als een dolle. Het kabinet moet rekening houden met echte noden die er zijn in het land, zoals bij ons in het onderwijs. Er moet structureel iets veranderen, anders schuif je het probleem voor je uit."De steun van ouders is afgenomen, merkt ook Hayo Bohlken van de Algemene Onderwijsbond. "Ik spreek ouders die er nog wel achter staan, maar ik merk ook dat er pijn is. Als je kiest voor een staking, weet je dat het op een bepaald moment zeer gaat doen bij ouders."De actiebereidheid onder leerkrachten lijkt volgens Bolhken alleen maar te groeien. "Nu er geld is om de werkdruk te verlagen, maar zijn de salarissen nog te laag. Dus er komt wel geld voor extra docenten en onderwijsassistenten, maar waar haal je die vandaan?" Volgens hem trek je die alleen aan door ze beter te betalen.De staking van komende woensdag is een estafettestaking. Er wordt nu gestaakt in het Noorden. Helpt dat niet dan wordt tot de zomer steeds op andere plekken in het land gestaakt. "Als dat niet helpt, denken we aan alternatieven, zoals stiptheidsacties. Dan doen leraren alleen nog maar waar ze voor worden betaald en niet meer al het extra werk dat erbij komt", zegt Bohlken.Er is woensdag een grote manifestatie in Groningen. Stakende leraren kunnen zich ook in Meppel en Hoogeveen laten registreren.