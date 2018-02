Deel dit artikel:











Groenewold over goud van Achtereekte: Bizar, maar wel leuk! Groenewold noemt het goud van Achtereekte bizar, maar wel leuk (foto: RTV Drenthe) Groenewold won twee keer Olympisch zilver op de 3.000 meter (foto: Karin Mulder/RTV Drenthe)

SCHAATSEN - Met kriebels in de buik keek oud-wereldkampioene Renate Groenewold uit Assen vanmiddag vol verbazing naar de zegetocht van Carlijn Achtereekte op de Olympische 3.000 meter in PyeongChang.

Geschreven door Karin Mulder

"Bizar, ik dacht echt dat Wüst het zou gaan halen. Dit is echt bizar. Dit heeft niks met spanning te maken. Ze is er gewoon vol voor gegaan en in het laatste rondje kwam ze zichzelf tegen", aldus Groenewold na afloop.



Record Groenewold staat nog steeds

Groenewold is zelf nog altijd de snelste Nederlandse vrouw ooit op de 3.000 kilometer. Het Nederlands record staat, ook na vandaag, nog altijd op 3.55.98.



Samen met schaatsster Marije Joling, die zich niet wist te plaatsen voor de Spelen van PyeongChang, keek ze vanmiddag thuis in Assen de 3.000 meter. Zelf won Groenewold in 2002 en in 2006 zilver op deze afstand. En net als de rest van Nederland had ook zij vooraf een ander podium voorspeld. "Ik dacht dat Wüst zou winnen voor Antoinette de Jong en de Japanse Tagaki."



Achtereekte 'frank en vrij'

Toen Groenewold in 2011 de Op=op-Voordeelshop-ploeg had opgericht, haalde ze Achtereekte bij de ploeg. De twee vrouwen kennen elkaar dus aardig goed. "Carlijn heeft al heel vroeg haar moeder verloren. Dat heeft ook wel iets met haar gedaan. Zij geniet gewoon heel erg. Ze maakt zich niet druk over wat er om haar heen gebeurt, dat vind ik wel heel mooi. Ze lijkt soms wel een beetje naïef, althans zo komt het wel eens over. Maar ze is gewoon aan het genieten. En dan zie je, als je frank en vrij rondrijdt, dan ben je tot mooie dingen in staat."