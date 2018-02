Deel dit artikel:











Vrouwen Sudosa-Desto delen tik uit aan hoogvlieger Sudosa-Desto haalt uit (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

VOLLEYBAL - De dames van Sudosa-Desto hebben een fraaie thuiszege in de wacht gesleept. Hoogvlieger Dynamo Tubbergen werd puntloos naar huis gestuurd: 4-0.

De opponent uit Overijssel zag een verzoek om het duel te verzetten afgewezen worden. Met het carnavalsfeest in de bol kwam de nummer drie van de eerste divisie snel op achterstand in Assen (25-18).



Piepjonge libero

Ook de tweede set was een prooi voor Sudosa-Desto. De piepjonge formatie van Mark Afman, zo is libero Suzanne Benninga slechts zestien jaar, strafte alle slordigheden van Dynamo Tubbergen af. Na nog geen twintig minuten stond de 25-9 setstand op het scorebord.



Top-3

Uiteindelijk maakten de Assenaren de galavoorstelling in de derde (25-22) en vierde set (31-29) compleet. Door de klinkende overwinning in de Drentse hoofdstad besluipt Sudosa-Desto de top-3 van de eerste divisie.