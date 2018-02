Nieuwe PKC-coach Hulzebosch juicht nog voor DOS'46

KORFBAL - Daniël Hulzebosch zal altijd een band blijven houden met DOS'46. Dat zegt de voormalig speler en coach van club uit Nijeveen naar aanleiding van zijn nieuwe baan bij PKC.

Daniël Hulzebosch nieuwe trainer PKC

De 43-jarige Hulzebosch neemt in Papendrecht vanaf komend seizoen de taken over van coach Detlef Elewaut. "Het geeft een trots gevoel dat ik ben uitgekozen als dé kandidaat. PKC is de grootste club van de wereld. Het is een geweldig bolwerk in Papendrecht", prijst Hulzebosch zijn nieuwe werkgever."Ik hoefde niet lang na te denken. Ik blijf absoluut een DOS'er, maar dit is de enige club waarvoor ik een uitzondering maak. Ik ben vaak bij PKC geweest en ik wil graag bij deze club werken. We gaan structureel voor een plek bij de eerste vier. Dat is gezien de selectie en het beleid de komende jaren het doel."Voor Hulzebosch staat vanavond een pikant duel op het menu in de Korfbal League. DOS speelt namelijk voor eigen publiek tegen PKC. "Maar ik ben vanavond gewoon voor DOS hoor", aldus Hulzebosch. "De club heeft de punten nodig om bij de eerste vier te komen. Volgend seizoen zal het echter een ander verhaal worden."