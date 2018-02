Deel dit artikel:











Ensing komt net tekort voor overwinning in Amsterdam Ensing wordt tweede (archieffoto: RTV Drenthe/Karin Mulder)

MARATHONSCHAATSEN - Janneke Ensing uit Gieten heeft een tweede plaats overgehouden aan de veertiende wedstrijd om de Marathon Cup. De rijdster van Speelman-Haak kwam in het Olympisch Stadion in Amsterdam net tekort om Lisa van der Geest voorbij te steken.

Ensing maakte in de slotfase serieus jacht op de eenzame koploper. De Drentse kwam rondje voor rondje dichterbij, maar uiteindelijk hield Van der Geest voldoende marge over om als eerste de finish te bereiken. Achter Ensing eindigde Manon Kamminga, een ploeggenote van de winnares, als derde.



Van der Geest kroonde zich eind januari in Oostenrijk tot Nederlands kampioene op natuurijs. Ze was op de Weissensee na tachtig kilometer de snelste in de massasprint.