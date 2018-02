Deel dit artikel:











DOS'46 kansloos onderuit tegen koploper PKC DOS'46 kan het niet bolwerken tegen PKC (foto: RTV Drenthe)

KORFBAL - DOS'46 heeft niet voor een stunt weten te zorgen in de thuiswedstrijd tegen PKC. De club uit Nijeveen ging zelfs met zware cijfers onderuit tegen de koploper in de Korfbal League: 17-27.

DOS'46 zag de achterstand al in de eerste helft flink oplopen. De ploeg van coach Gerald Aukes kreeg wel kansen, maar wist slechts zelden toe te slaan. Aan de andere kant kreeg PKC te veel ruimte en daar wist de equipe uit Papendrecht wel raad mee. Vooral Johannes Schot deed DOS'46 voor rust met acht treffers veel pijn.



Onmogelijke taak

Halverwege het duel stond het Drentse team voor een schier onmogelijke taak (6-13). In de tweede helft bleef de avond voor DOS'46 zeer teleurstellend verlopen. PKC liep nog verder uit en tilde de marge uiteindelijk naar tien treffers.



DOS'46 blijft op de zesde plaats van de Korfbal League steken. De kans om bij de eerste vier van de ranglijst te eindigden, is door het verlies echter geslonken. DOS'46 verschijnt dit seizoen in de reguliere competitie nog vijf keer binnen de lijnen.