Gekkenhuis bij kaartverkoop Muziekweekend Pesse: 'Er stond een rij van wel 800 meter' Een lange rij in Pesse (foto: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf) Grote drukte bij de voorverkoop (foto: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf) Zaterdag 26 mei treedt UB40 op in Pesse (foto: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

PESSE - Honderden mensen stonden vanavond in Pesse in de rij om kaartjes te bemachtigen voor het Muziekweekend Pesse. "Het hele dorp stond vol met auto's", zegt Gerbrand Takens van de organisatie.

Over bezoekersaantallen hebben ze tijdens het tweedaagse muziekfestival nooit te klagen, maar niet eerder was de kaartverkoop zo'n gekkenhuis. "Er stond een rij van hier, dorpshuis De Wenning, tot aan het verzorgingstehuis. Dat is z'n 600 a 700 meter verderop. Tijdens de piek was de rij wel 800 meter lang", lacht Takens.



Muziek en bitterballen

De kaartverkoop voor het Muziekweekend Pesse, dat plaatsvindt op 25 en 26 mei, begon om zeven uur en de organisatie gaat door tot elf uur vanavond. Ondertussen speelt er een band in het dorpshuis en worden bitterballen uitgedeeld in de rij met wachtenden. Takens: "We houden de sfeer er wel in."



De eerste kaartenkopers stonden om half zes al voor De Wenning. "Echt heel apart, maar hartstikke mooi natuurlijk", zegt Takens, die even bij de kaartverkoop is weggelopen. "We hebben ook een heel mooie line-up dit jaar. UB40 komt spelen in de originele bezetting, dat is best bijzonder. Ze komen dit jaar ook met een nieuw album."



Kensington en Rowwen H​èze

Op vrijdag treden Kensington, Miss Montreal en Rowwen H​èze op. "De mannen van Kensington vertelden pas nog in een tv-interview dat ze graag eens met Rowwen H​èze op het podium wilden staan. Toen hadden wij Rowwen H​èze er net bij geboekt. Komt dat even mooi uit", lacht Takens.



Internationale band

Op zaterdag is het de beurt aan onder meer Racoon en UB40. "Hoe we aan zo'n grote internationale band komen? Een paar jaar terug heeft Status Quo hier gestaan. Daardoor hebben grote boekingskantoren ook gezien dat het hier goed geregeld is. Ze kennen Amsterdam en Rotterdam wel, maar denk maar niet dat ze ooit van Pesse hadden gehoord. Maar er is daarna wel over gepraat, want nu hebben we weer een grote internationale band."



Hoeveel kaarten er vanavond zijn verkocht, wordt na elf uur geïnventariseerd. Takens gaat er vanuit dat meer dan de helft weg is. "We houden altijd nog wel een deel achter voor internetverkoop. Mensen die verder weg wonen, moeten ook de kans krijgen kaarten te kopen."