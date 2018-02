Deel dit artikel:











Welkome 'boost' voor winnend Sudosa-Desto Zege voor Sudosa-Desto (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

VOLLEYBAL - Na twee verliespartijen op rij juichen de mannen van Sudosa-Desto weer. In de eerste divisie was de thuisploeg beter dan VC Zwolle 2: 4-0.

Voorafgaand aan het duel verdedigde Sudosa-Desto een kloof van vier plaatsen: vijf versus negen. In de eerste set sloegen de Assenaren na 10-10 een gaatje (20-13). Met uitstekende services zette Mike Loman de gasten uit Overijssel onder druk: 25-17.



Vier setpunten

In de spectaculaire tweede set overleefde Sudosa-Desto vier setpunten. Bij liefst 35-34 viel het kwartje alsnog de goede kant op (2-0). Een uur later was de zege, na 25-20 en 25-17, veilig. De groen-zwarten schrijven vijf punten bij.