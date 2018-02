Deel dit artikel:











Voorzitter Plaatselijk Belang Nieuweroord krijgt lintje Westerink werd vanavond geridderd (foto: ANP/Bart Maat)

NIEUWEROORD - Hans Westerink uit Nieuweroord is vanavond koninklijk onderscheiden. De 58-jarige voorzitter van Plaatselijk Belang Nieuweroord werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Westerink zit sinds 1991 in het bestuur van Plaatselijk Belang; eerst als secretaris en vanaf 2003 is hij voorzitter. Ook zit hij in het bestuur van Dorpshuis De Vuurkörf, waar wethouder Erik Giethoorn hem vanavond het lintje opspeldde.



Onder zijn leiding werd het dorpshuis in 2001 verbouwd en uitgebreid. Ook zorgt Westerink onder meer voor het onderhoud van het gebouw. Volgens bekenden is hij vaak de schakel tussen vrijwilligers en de instanties, zoals de gemeente Hoogeveen.



Ook is Westerink ouderling en kerkrentmeester bij de Hervormde Gemeente De Brug. De Nieuweroorder staat er in het dorp om bekend dat iedereen altijd een beroep op hem kan doen. Westerink wordt omschreven als een positieve en bedreven persoonlijkheid en een meelevend dorpsbewoner.