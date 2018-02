Deel dit artikel:











Weer nederlaag voor handbalsters E&O

HANDBAL - De vrouwen van E&O wachten nog steeds op hun eerste punt van het seizoen. De ploeg uit Emmen bleef ook op bezoek bij Westfriesland/SEW in Nibbixwoud aan de verkeerde kant van de score: 29-16.

E&O heeft inmiddels veertien opeenvolgende eredivisieduels op rij verloren. De Drentse formatie komt deze competitie nog vijf keer in actie. De achterstand op concurrenten Maedilon/ VZV en Foreholte is vier punten. In de lente spelen de slechtste vier clubs om lijfsbehoud, waarbij de rode lantaarndrager direct degradeert naar de eerste divisie.



E&O werd dinsdag uitgeschakeld in het nationale bekertoernooi. In de achtste finale bleek Handbal Venlo te sterk (28-24).