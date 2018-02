Deel dit artikel:











Red Giants ook thuis te sterk voor Groningen De volle buit is voor Red Giants (archieffoto: RTV Drenthe/Florian van Velthoven)

BASKETBAL - De basketballers van Red Giants hebben een belangrijke zege geboekt in de subtop van de promotiedivisie. De Drentse club rekende thuis af met BV Groningen: 85-69. Ook de uitwedstrijd tegen de noordelijke rivaal was eerder in een overwinning omgezet.

Voor Red Giants was het treffen met de Groningers een weerzien met een oude bekende. Bij de bezoekers staat Anne van Dijk aan het roer. De coach was eerder werkzaam bij Red Giants.



De Meppelers bezetten de vijfde plaats van de ranglijst, met twee punten achterstand op nummer vier UBALL. De bovenste vier ploegen spelen uiteindelijk om het kampioenschap.